這下子湖人總教練佛格要為自己狂操「小皇帝」詹姆斯付出代價！湖人官方30日宣布，詹皇將因左膝痠痛傷勢缺席31日湖人客場出戰老鷹的比賽，這將是他連續第3場比賽缺陣，更麻煩的是，詹皇膝蓋開始出現積水狀態，也讓他的傷情更不樂觀。

詹姆斯過去兩場作客分別對上黃蜂與七六人的比賽都因左膝痠痛沒打，湖人也「正常」輸球，根據佛格的說法，詹皇在當地時間周四上午醒來感覺全身痠痛，接著周五出現左膝腫脹情況，不過湖人到現在仍然堅持詹皇無須接受進一步檢查。

由於湖人本季戰績始終低迷，不僅安東尼戴維斯受傷缺席很長時間，韋斯布魯克狀態也很不理想，迫使去年底從腹股溝傷勢復出的詹姆斯，幾乎必須場場賣老命打球，平均上場時間高達37分鐘，這對一名37歲老將來說，身體負荷也太大了。

況且目前湖人正在經歷9天6場客場之旅，直接明天打完老鷹之後，才獲額外兩天休息時間，等到大年初三才在主場遭遇拓荒者，假如詹姆斯的傷勢如同佛格所說的不嚴重，或許他在大年初三有望上陣，目前才剛傷癒復出的安東尼戴維斯，又碰上右手腕傷勢。