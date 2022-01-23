春節連假是否升三級？ 陳時中揭決策指標

新冠肺炎疫情南北連環爆，今天新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區已經累積100人確診，面對外界質疑現在國內已逐步禁止跑攤、大眾交通運輸飲食，防疫形同升為三級，卻遲不肯鬆口，是因不敢在年前斷然升級。蘇回應，這是因為Omicron病毒的特性是傳播快速但大多為輕症或無症狀，不僅國外情形如此，台灣也一樣，因此「國人需要戒慎，但不用恐懼。」指揮官陳時中則表示，大規模的改變不會有。

媒體詢問陳時中，預測春節期間疫情會不會大爆發，會不會建議民眾減少返鄉？會不會在假期中升級？陳時中表示，整體來看，桃園遠雄自貿園區，園區內可以有順序、層次的控制住，現在擔憂的是放假日移工有到外面去，社區的接觸會不會擴大，是現在最擔憂的，所以桃園已經在設立篩檢站，這些若有守住，第三圈若只有零星個案，就是有防守下來。

春節到底整體政策是否有所改變，陳時中說，要看園區的情勢這兩天是否改變，現在沒有要大規模改變，但滾動式檢討是必然的。

各界仍擔心回鄉過年？問陳時中會不會建議民眾不要走春？

陳時中說，生活總是要過，跟家人同聚也是重要親情的一環，不用說不用回家過年不跟青人見面，整體社會沒有嚴重到這種情況，但也不用刻意往人群多的地方跑，刻意不配戴口罩，這些基本的個人防護要做好，把疫苗打好也是很重要的事情。

陳時中強調，現在疫苗打到81%多了，扣掉可以打（12歲以下）的來看，已經超過九成的，不會強迫大家去打，但提醒，絕對是利大於弊，對自己家人社會都有幫助，有的人覺得自己風險高，但可以在高風險時或是慢性病沒有控制好時停一下再打。