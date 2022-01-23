病毒全面擴散！ 璩大成：山雨欲來比諾富特嚴重

北市聯合醫院副總院長璩大成下午在北市防疫記者會表示，歷史是最好的老師，敵人會從原路進攻是市長名言，回頭看過去上一波疫情與山雨欲來做比較，華航機組、諾富特事件可看到當時狀況複雜、厲害，可是現在光桃機案、西堤案的數量就遠遠高於示意圖。

他說，這波桃園機場事件、西堤事件量都非常大，境外移入確診也非常大，已經從境外到台北市關注的足跡案，就是個案不在台北市，但曾到訪過台北，這兩天台北也發生北市本土案件。

璩大成表示，觀測到民眾最近幾天確實對大眾交通訊輸系統的使用量下降中，是好事情，自發性減少去公共場所；不過，他分析，這兩天，看到敵軍越來越接近，昨天就2例台北市案，一例是學生，從高雄放寒假回來，沿著縱貫線騎車到台北，也是造成一系列緊張，家人也被傳染，畢竟還是從其他縣市移回來。

他指出，緊張的是房仲的妹妹在餐廳，同餐的朋友也都確診，來源還不太清楚，北市最擔心的也是有了不明來源的本土案例，有症況麻煩買自用快篩，陽性就打1922等專線，給予指導、就醫。