藝人納豆（本名林郁智）本月7日才過41歲生日，24日驚傳腦出血緊急住院開刀，並傳出他進手術房前已插管。納豆原預計今中午進棚錄中天綜合台《同學來了》，製作單位接獲他身體不適消息後臨時停棚。經紀人恩恩對於各界詢問，僅表示：「就是早上身體不舒服，去做了例行性檢查！才跟《同學來了》請假，謝謝關心！」對於病情三緘其口，表示之後就放年假了，會讓他好好休息。

《同學來了》原定24日下午1時錄影，主持群安心亞上午10點半、阿Ken中午陸續進棚梳化，第一場的來賓也陸續到了，結果製作單位中午左右接獲納豆經紀人通知，表示納豆身體不適就醫、無法錄影要請假，製作單位與電視台商量後決定停棚，預計二月中才會再開工錄影。

由於經紀人恩恩回應媒體時始終避談病情、態度極其低調，反而引起外界更多揣測，恩恩表示，「因為疫情關係，只能一名家屬陪同。我跟家人都保持聯繫！目前得知人在休息中，請大家讓豆哥好好休息！」至於納豆是否有意識，她則沒有正面回應，僅繼續表示「謝謝關心，請讓他跟家人好好休息」。

納豆昨天才發臉書，寫著「下午躺在沙發滑手機，突然看到以前的日本綜藝節目，去校園聽學生的主張的那個節目。我居然被國中生的戀愛真誠告白給感動到淚留滿面啊⋯⋯」，不料今便傳出腦出血送醫消息，不過24日下午他的臉書限時動態疑似「欲蓋彌彰」，發了感謝蝦皮和阿Ken送新年禮物的感謝文，研判應該是經紀人幫發。

與納豆私交甚篤的陶晶瑩，在消息傳出後，於臉書發文：「納豆保重！要聽老人言，好嗎？」後來又改成「希望你平安」，研判可能是之前就常勸告有吸菸、喝酒的納豆要保重身體、戒菸酒。包括黃韻玲、孫淑媚等藝人也都留言祝福納豆平安。

安心亞經紀人表示，上周六他們才一起錄影，當時看起來很正常，中午安心亞在電視台梳化時，被輾轉告知納豆因身體不舒服無法錄影，也因節目存檔夠，製作人跟中天主管討論後決定先停棚，她也很關心納豆狀況，但知道的狀況都跟大家知道的一樣，看到報導也嚇一大跳，「納豆經紀人只說人沒事，謝謝關心，心亞現在也聯絡不上納豆本人，只能希望沒事！」至於納豆女友依依經紀人則未接電話。

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