彰化縣創辦玩具銀行，25日並授旗成立玩具特攻隊，由專業志工協助正確操作各式教玩具，並協助修復工作。（謝瓊雲攝）

0至6歲幼兒透過玩具教具的操作，可刺激大小肌肉與身心感官認知發展。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）盼透過彰化縣玩具銀行的成立，延長各類玩具的使用年限、物盡其用，也能讓縣內更多兒童在遊戲中快樂成長。（謝瓊雲攝）

彰化縣玩具銀行目前總計採購教玩具126組、繪本96組，供家長、保母們免費辦證後外借使用，最長可借14天。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府創立「彰化縣玩具銀行」，25日啟動典禮上，由彰化縣長王惠美親自授旗，賦予「玩具特工隊」保障兒童遊戲權之使命，未來家有6歲以下幼兒或居家式托育人員（保母）均可辦證免費借用，最多可出借14天。

彰化玩具銀行總行位在溪湖鎮的彰化縣兒童青少年福利服務中心，另在彰化、鹿港、二林的育兒親子館，及員林托育資源中心設立4個分行，另有分支據點在社區及鄉鎮圖書館，方便民眾就近免費辦證、借用，外借回家使用歸還期限為7至14日。

王惠美表示，孩子是我們的寶，不同年紀、性別的孩子對玩具的需求不同，家長在教養過程中為了選購合適的玩具，花費很多心思、金錢，但孩子玩玩具的時間又很短暫，長期下來累積太多不再玩的玩具，玩具銀行有專人指導家長操作使用；另外台塑也催生彰化二手玩具物流中心「Formosa玩具基地」很適合親子依同去走走。

社會處長王蘭心表示，玩具銀行提供大肌肉、小肌肉、感官類、認知類、語言類、益智類、美感類、扮演類及生活自理類等9大類教玩具，還有玩具書、繪本、圖書，以及親職教育類等4類繪本；目前總計教玩具有126組、繪本96組，盼讓縣內兒童在遊戲中快樂成長。

社會處指出，玩具銀行招募「玩具特工隊」，培養志工修復及操作指導教玩具等專業能力，成員來自托育資源中心、育兒親子館、圖書館、衛生所、社區發展協會等，目前已有52人參與，凡年滿16歲以上民眾，對兒童及少年福利服務有興趣及熱忱者皆歡迎加入。