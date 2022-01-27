天團BIGBANG前成員勝利2019年爆出性交易、性暴力、賭博洗錢、教唆打人等醜聞，隨著他去年3月入伍，改由軍事法庭審判，判處3年有期徒刑並當庭羈押，然而勝利透過律師遞出抗訴函，27日結果出爐，勝利雖認了9項罪名，量刑卻判得更輕，頓時掀起眾怒。

勝利被控性交易、媒介性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、賭博、違反國際交易法、教唆毆打等9項罪名，然而他首次出庭時只認了海外賭博，其他指控全都否認，軍事法庭認為此案罪證確鑿，不採信勝利說法，仍判處3年徒刑，並追繳11億5690萬元（約新台幣3000萬）。

當時勝利在宣判結束後，疲累地揉眼睛、摸臉並回答「好」，看似接受判決，卻在羈押期間不服上訴，27日新的判決出爐，原先不認罪的他一改先前態度，坦然認了9項罪名，並表示自己會好好反省，最後竟改判有期徒刑1年6個月，引起南韓社會一片譁然，甚至怒轟：「真是對犯罪者很好的國家」。

事實上，勝利風波也連帶影響到所屬團體BIGBANG，儘管已經退團，剩下4名成員G-Dragon、太陽、大聲、T.O.P也都決定繼續和老東家YG續約，但自從成員們陸續入伍後，團體活動就幾乎進入全面停擺的狀態，如今4名團員都已經退伍，卻完全沒有回歸消息，還因此引爆粉絲怒火。