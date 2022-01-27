依據中央氣象局預報，春節連假期間，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，高速公路局提醒用路人行駛國道若遇白天大雨或夜間時，都應開頭燈，否則最高罰6000元。

另依據觀光局訂房率資料，大年初二、初三訂房率較高，且宜花東訂房率接近8成，預估將有大量旅遊車潮，高公局根據歷年情況及大數據分析，提供民眾春節連假9天重點壅塞路段及時段分區預測圖，以避開國道壅塞路段及時段。

高公局預估春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，建議民眾多搭公共運輸，或多利用台9、61、63等長途替代道路，短途儘量利用省縣道，不要上國道，如一定要使用國道，則提前規劃行程避開尖峰路段及時段，切勿疲勞駕駛。

另依氣象局預報，連假前1日的1月28日起，北部及中部將有局部短暫雨，高公局呼籲民眾小心駕駛，如遇白天大雨或夜間行駛國道均應開頭燈，否則依照「道路交通管理處罰條例」第33條1項6款及42條規定，白天如遇大雨等視線不良時，未開頭燈可處1200至3600元罰鍰，夜間未開頭燈可處3000至6000元罰鍰。

高公局表示，連假尖峰時段車潮，已採取相關交通疏導管制措施，惟部分路段難免車多壅塞，請用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段。另為分散連假期間尖峰時段車流，春節連假期間單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費。