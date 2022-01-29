春節連假首日，國道一號中部路段截至中午時段均一路暢通。（摘自1968路況即時影像／謝瓊雲彰化傳真）

春節連假首日，國道一號中部路段至中午為止，南北雙向一路暢通，平均時速均可達100公里左右，並有零星小事故，幸無人受傷，不影響過節興致。國道警方呼籲用路人，提早出門、掌握即時路況，避開壅塞路段，才能平安返鄉、快樂出遊。

國道警三隊指出，今年春節連假長達9天，而除夕夜是在周一晚上，周末兩天返鄉車潮車流分散，加上國道一號中部花壇到埔鹽路段拓寬工程已完工開放通車，解除瓶頸壅塞路段，因此一路順暢。

國道警三隊表示，春節連假首日，0時10分國一北189公里處，發生1件A3事故，接下來直到10時30分均未有事故，另外近午時段約10時37分至10時47分又發生3起事故，分別在國道4號、台76線與國道一號路段，並未集中，均已及時排除。

國道警三隊組長張弘杰呼籲，春節期間車流較多，相對可能容易發生事故，為免堵塞行車及發生二次事故，呼籲用路駕駛人依照輕微事故處理原則，當發生A3事故（僅碰車輛碰撞車損、無人受傷），經向警方報案後，可先依照A3事故原則拍照錄影，避免二次事故。