武陵地區準備迎接盛大武陵櫻花季，全新的武陵吊橋今年春節則首次亮相。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

長達9天連假自29日起跑，新春期間正值八仙山、大雪山及武陵森林遊樂區山櫻花繽紛綻放，東勢林業文化園區則展出「樹立未來 與森林共wood特展」，以迎接春節到來。林務局東勢林區管理處表示，所轄國家森林遊樂區皆位於中部地區，歡迎全台遊客造訪，體驗大自然之美。

東勢林區管理處指出，轄屬國家森林遊樂區皆位於中部地區，其中八仙山山櫻花已盛開，尤其是親水區、小櫻花林及櫻花林，處處可見綻放的粉紅花朵；初一到初四推出「記錄你與八仙山美好時光」活動，打卡有機會獲得八仙山四季特色物種紅包袋。初二至初五自豐原客運谷關站到八仙山遊客服務中心路段，則定時提供免費公車接駁。

大雪山正值春暖花開之際，在大雪山林道沿線、35k收費站、43k遊客中心周邊皆可看到山櫻花粉嫩綻放，樹梢上不時有冠羽畫眉、黃山雀、紅頭山雀等鳥類在花間跳躍與花共舞，十分可愛。

東勢林區管理處表示，每年年假期間，武陵地區準備迎接年度最大盛宴武陵櫻花季，結合武陵農場不同種類櫻花輪番綻放，遊客憑門票進入武陵農場賞櫻，可再往深處武陵國家森林遊樂區探尋櫻花鉤吻鮭棲息七家灣溪源頭桃山瀑布。此外，全新的武陵吊橋今年春節也首次亮相。

東勢林業文化園區即日起至2月28日展出「樹立未來 與森林共wood特展」，從「樹說記憶」介紹大雪山林業公司歷史，讓民眾了解當時伐木、集材、卡車公路運材及一貫化製材流程等美式作業方式，「樂創共Wood」區，7家台中在地木工藝新創團隊各具特色作品，更是顛覆大家對國產材的想像。