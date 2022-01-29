大陸國家衛健委發言人米鋒今於記者會表示，春節臨近，為保障春運期間人員安全、有序流動，國務院聯防聯控機制綜合組已對中、高風險地區人員出行，前往中、高風險地區人員，高風險崗位人員出行，發燒病人、健康碼「黃碼」等人員管理、核酸檢測等提出明確要求。

米鋒表示，近期，國家衛健委注意到，有媒體報導和社交平台反映，一些群眾遇到返鄉受阻問題，國務院聯防聯控機制綜合組已進行核實，並及時回饋地方要求立即整改。有的地方已經做政策調整，但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」「隨意延長集中隔離和居家健康監測時長」等情形，群眾反應強烈。

對此，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是五個不得：不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。