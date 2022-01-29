北市一名7旬秦姓老翁，28日上午至公司領取2萬8千元的薪水，不料，回程途中薪資袋從外套口袋滑落遺失，令秦翁鬱悶不已，甚至萌生輕生念頭，所幸松山分局員警巡邏時發現該只薪資袋，經積極調閱監視器及查證相關資料，30分鐘內就通知秦翁領回，保住他的辛苦錢。
松山分局三民派出所巡佐鄭宗龍，昨日巡經民生東路五段一帶時，發現地上有一個民眾遺落的信封袋，裡面裝有2萬8000元現金。鄭員遂逐一詢問附近店家、民眾，並聯繫備勤員警李宙翰協助調閱周邊監視器，查證系統資料。
警方初步瞭解，秦翁獨居並罹患多種慢性病，平日擔任大廈管理員職務，昨日上午自文山區住家搭乘公車至民生東路五段領取薪水，後來搭車到醫院看診，才發現外套口袋內的薪水袋掉了，秦翁心情鬱悶，加上身體狀況欠佳，一度萌生輕生念頭。沒想到才過30分鐘，就接到警方來電告知薪資已找回，並適時給予關心，讓秦翁終於放下心中大石，得以順利過年。
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