由金馬影后陳淑芳配音、杜篤之操刀音效並由謝文明導演執導的動畫電影《夜車》，在日舞影展上榮獲「最佳動畫短片」（Short Film Jury Award： Animation），成為首部在日舞影展獲獎的台灣電影，這也是謝文明導演繼2014年作品《禮物》入圍日舞影展後的二度入圍，終於圓夢獲獎，謝文明導演謙虛表示：「我要特別感謝《繼園臺七號》楊凡導演給予本片的指導，以及孕育生長的台灣帶給我源源不絕的創作靈感。」

視覺風格強烈的《夜車》在國際影展上拿下超過20座動畫獎項，包括世界4大動畫影展中的薩格勒布動畫影展首獎，以及渥太華國際動畫影展觀眾票選獎，創下華人動畫史上在4大動畫影展中連續拿下2項大獎的紀錄，更因此獲得代表台灣征戰奧斯卡最佳動畫短片的機會，雖然止步15強，卻隨即入圍動畫領域最高榮譽之一的安妮獎，繼續角逐「動畫奧斯卡」，前年一舉獲得金馬獎，如今再獲日舞影展肯定，謝文明導演執導的《夜車》無疑為台灣之光。

該片根據台灣濱海沿岸地形打造出懸疑驚悚的劇情，車上乘客各懷鬼胎直到最後才謎底揭曉，日舞影展評審更盛讚此片製造懸疑氣氛與說故事技巧都令人驚豔，是一部寓意深遠又充滿娛樂的黑色電影。此外，導演楊凡獲得威尼斯影展最佳劇本的動畫長片《繼園臺七號》，亦由謝文明擔任動畫導演，其獨樹一格的手繪美學及作畫實力備受國際青睞。無論是驚悚異色代表作《夜車》、都市傳說般的恐怖愛情《禮物》或是刻劃食人世界的《肉蛾天》，都可在CATCHPLAY＋影音平台上觀賞。