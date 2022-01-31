按照過年的傳統習俗，吃年夜飯一定要留下一點「剩菜」，象徵著「年年有餘」，而這些剩菜通常會在隔天加熱後繼續食用，但隨著健康知識普及，不少醫生專家都出面勸導，提醒大家盡量不要吃隔夜菜，最好是當餐就把新鮮的料理吃完，若是有剩下的也不要放太久，以免造成健康問題。

營養師黃淑惠在「健康2.0」中指出，現代生活十分便利，超市、便利商店等店家在過年期間都不會休息，想要買食材隨時都可以補充，因此不需要一次購買太大量的食材，每餐也只需要煮適量即可，因為反覆地加熱食物，吃下去後其實對人體不好，營養素也都流失掉了；若真的沒辦法吃完，黃淑惠則建議，可以將蔬菜類料理當餐吃完，魚類、肉類則留下冷藏，之後再加入新鮮的蔬菜料理、食用。

腎臟科醫師洪永祥則提醒，蛋白質類的海鮮最多只能加熱一次，且要在當餐吃完，不能反覆食用，食材最豐富的佛跳牆則最危險，因為只要裡面其中一個食材壞掉了，整鍋就會都是細菌，一定要特別小心。

除此之外，洪永祥也提到，隔夜菜的細菌是一大問題，食材經過高溫烹煮後，細菌就會被殺光，一旦溫度下降到50度以下，細菌又會開始滋生，很多人認為只要把食物冰到冰箱，就可以阻止細菌滋生，但洪永祥強調，這樣做其實只是減緩滋生速度，不代表細菌不會繼續生長。

而剩菜最好的保存方式，就是用夾鏈袋或保溫盒分裝，每次加熱只需取出需要的分量，並在當次吃完，食物冷藏則不要超過48小時。另外，加熱食材的溫度也非常重要，很多人都會覺得溫熱即可，但他建議要加熱到70度以上效果較好，否則將不具有殺菌作用。