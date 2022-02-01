國營事業工作穩定有保障，一直是許多人嚮往的職業，其中郵局今年起比照公務人員調薪4%，讓不少人趨之若鶩，有網友認為，郵局起薪據傳已來到3.7萬，是不是已經擊敗一堆起薪2.5萬的工作？沒想到有內行人卻認為，郵局工作並非外界眼中光鮮亮麗，勸有意報考郵局的人要三思。

該名網友《PTT論壇》上發文表示，據說郵局起薪已經來到37K了，是不是屌打一堆25K起薪的工作，「而且郵局工作說多，難道外面工作就不多嗎？是不是郵局CP值已經越來越高了？以前一堆人考上郵局都去沒多久就跑了，現在是不是要大逆轉了？！」

文章引起網友們熱烈討論，沒想到大部分網友都勸退想要報考的民眾，點出「薪水10年前一樣，20年前一樣，可是物價不一啊」、「外面送信的超累，下大雨還要騎車送」、「錢有短少要賠 這種工作會好」、「公務員考完等於終點」、「櫃檯的話與銀行分行端一樣屎，除非離家近或走投無路再去做吧。」

此外，有人分享自己太太的經驗，意外透露郵局目前的薪資水準，「我老婆年資5年，扣掉勞健保實有4萬 年終再4個月左右，另外還有一些獎金。」