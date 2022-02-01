彰化南瑤宮大年初一子時抽出四季籤，顯示虎年上半年會比較辛苦，下半年就會愈來愈好，相信只要大家繼續努力克服種種困難，終能等到好收成、好結果。（謝瓊雲攝）

彰化南瑤宮大年初一子時抽出四季籤，顯示虎年上半年會比較辛苦，下半年就會愈來愈好，相信只要大家繼續努力克服種種困難，終能等到好收成、好結果。（謝瓊雲攝）

南瑤宮彰化媽是在地信仰中心，每年大年初一子時都會抽出四季籤推出新的一年的運勢發展。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮大年初一子時抽出四季籤，由彰化市長林世賢偕同地方仕紳，抽出四季籤，包括人民籤、生理籤、六畜籤和年冬籤等四支籤詩；其中，代表整年運勢的年冬籤為吉籤，其他三支籤則多為小吉或中平籤，顯示人民今年會比較辛苦、需要更努力，經濟發展平穩無起伏，農業則因政策調節失當稍嫌供需失衡，反映在近日百姓家戶一蛋難求現況，十分靈驗。

南瑤宮主祀天上聖母，又稱「彰化媽」，每年大年初一皆會抽出四季籤推估新的一年運勢；過去一年多仍因疫病傳播、動盪不安，新的虎年來到，林世賢表示，由今年所抽出的四季籤整體而言，他認為雖然眼前仍有許多的困難要克服，相信透過努力不懈，年中以後，就會逐步回復穩定，並且能有好的收成。

四季籤中，代表社會整年度發展的人民籤，意味需要花費更多的力氣，而代表經濟發展的生理籤則財利平平，代表農業的六畜籤，意味沒有適才適用、合理調節，遭遇較多辛苦，而整年運勢的年冬籤則是下半年後就會有比較好的發展與結果，整體而言有今年有苦盡甘來、倒吃甘蔗的感覺。

人民籤的籤詩是「蜘蛛雖用意，簷前欲佈絲，枉費千般計，飛禽已早知。」指蜘蛛辛勤結網，捕捉到的昆蟲仍被飛禽叼走，枉費心機、事倍功半，代表人民今年會過得比較辛苦，辛苦付出後收穫不如預期，畢竟大環境影響，需要花費更多的力氣。

與商業相關的生意（生理）籤，抽出「皎皎一輪月，清光四海分，將軍海巡岱，群盜望前奔」，指一輪明月下四海清平，有將軍巡守、盜賊奔逃不敢侵犯；林世賢說，這代表財利狀況平平，雖不能大好，也不會太壞，應保守為宜。

象徵農業運勢的六畜籤，抽出「良驥用拖車，輪蹄力不持，世間無百樂，到老伴農鋤」以好馬拖車，大材小用且非長久之計，顯示政策調節不合時宜，因而有菜農一窩蜂搶種、雞蛋供需失衡等現象，仍需辛苦地繼續努力耕耘下去。

代表作物生長與整體年度運勢的年冬籤，抽出籤詩「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」，顯示下半年後會愈來愈好，會有好的收成，屬於後半年比較吉祥的意涵；預期年底大選結束後，一切撥雲見日，台灣會愈來愈好。