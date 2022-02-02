每個人都喜歡聽到讚美勝過批評，但後者才是讓我們進步的關鍵。領導力顧問查莫普繆（Tomas Chamorro-Premuzic）指出，無論是來自自己或他人，建設性批評都是人們成長的基石，因為它能讓你看清自己的弱點。如何有效地接受建設性批評？查莫普繆在快速企業雜誌（Fast Company），分享以下四種做法：

1.找到對的人。誰是對的人？通常，他們必須擁有豐富的專業知識，能解答你所在領域的問題。他們可能很了解你，知道你想發展的技能，並能不畏懼地說出你應該聽到的建議。

除了接受批評需要勇氣，給予建設性批評也需要勇氣，因此當有人願意提供回饋時，別忘了好好感謝他們。

2.問對的問題。你可以透過問對的問題，讓對方更容易給予有價值的建議：

■如果是你的話，會怎麼做呢？

■你的做法和我的做法，有哪些地方不一樣？

■如果你可以改變這其中的一件事情，會是什麼？

要注意，尋求回饋時，別問對方喜不喜歡你做的事，也別問：「這樣ＯＫ嗎？」、「我做得好不好？」等問題。這樣的問法，會讓別人傾向說出贊同的話，而不是能幫助你辨別盲點的建言。

3.制定行動計劃。沒有什麼比向別人詳細分析、鼓起勇氣提出回饋，卻發現對方不放在心上，更讓人氣餒的了。因此，想要答謝別人的建設性回饋，最好的做法就是承諾改變，並實際採取行動，這也能激勵他們持續提供建議。

換個角度思考，當有人請你說出想法時，即便你知道這可能讓他不好受，但看到對方因此有了正向的轉變，你也會為他感到高興。因為幫助他人變得更好，是一項了不起的成就。

4.再次尋求回饋。當你根據回饋改變了做事的方法，別忘記確認這些努力是否發揮作用。你可以請教原先提供你這項建議的人，檢視你是否有所進步。

也就是說，尋求回饋的流程將會是：一、獲得建設性批評；二；努力改變；三、尋求更多回饋，檢視進步的程度。這樣的步驟你不會只做一、兩次，而是應該持續進行直到達成目標。

卓越的人永遠都踏在進步的旅途中。他們懂得虛心接受別人的建設性回饋，將此視為改變的動力。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘426期》)