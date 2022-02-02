面對無理取鬧、撒潑打滾的小孩時，相信許多大人都束手無策，但這位美國的母親完全不一樣，在面對自家2歲小孩大吵大鬧時，他展現自己專業領域的技巧，透過新聞播報的方式拍攝短片，瞬間爆紅網路。

美國女子蘇利文（Kayla Sullivan）曾任職於美國新聞台記者，在一次2歲兒子大肆胡鬧之後，他將兒子關回房間中以示懲戒，而他也在兒子的房門口，表情嚴肅的手拿兒子的玩具充當麥克風，開始進行一場特別的「現場直播」。

他在影片中開頭就表示「記者蘇利文從我兒子的臥室外連線報導，他現正接受拘留，預計到午睡時間結束」。他在播報中還將撒潑打滾的兒子形容為「恐怖分子」，而自己則是「被恐怖分子在餐廳挾持的人質」。他在影片中表示，即便自己做好了萬全的準備，但是兒子還是在餐廳大鬧，而他也毫無阻止能力，甚至波及到一位想要幫忙的服務生。

影片曝光後，引起不少美國家長的共鳴，蘇利文後來在接受NBC新聞訪問時，表示自己用主播的口吻來播報兒子耍任性的事情，原本只是想要進行一項TikTok的挑戰，但自己卻意外的從中找尋到解壓的方式。

更多 CTWANT 報導