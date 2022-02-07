媒體人彭文正明(8)日將與台大教授賀德芬等人將在立院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺」記者會。對此，民進黨立委許智傑指責國民黨立委幫通緝犯開立院記者會，要求懸崖勒馬避免抹黑國際名校鬧笑話。彭文正回擊：「抹黑國際名校的是倫敦大學自己，沒有人可以抹黑它！」

民進黨立委許智傑指出，彭文正、賀德芬等人要在立院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺」國際記者會；許指責彭文正因誹謗蔡總統論文造假拒不出庭，去年年底已被台北地院通緝。並控訴國民黨立委不勸彭文正回國面對司法，反而協助租借立院場地大開國際記者會，讓人不禁懷疑，國民黨立委是要與通緝犯為伍，一同抹黑我國元首？

許智傑表示，倫敦大學已聲明證實蔡英文總統學位屬實，這個論文門已到個段落，沒想到現在卻有國民黨立委協助少數極端意見在國會殿堂開國際記者會，跨國譴責倫敦大學葬送學術尊嚴，若沒有處理好恐將鬧出國際笑話，拜託國民黨懸崖勒馬，不要再亂下去了！

對許智傑批「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺」記者會是「跨國譴責倫敦大學葬送學術尊嚴，若沒有處理好恐將鬧出國際笑話」，彭文正回擊表示：「抹黑國際名校的是倫敦大學自己，沒有人可以抹黑它！」網友對蔡英文「論文門」紛爭正反意見都有：「論文拿出來，不然我他媽就認為你假博士」、「原來是怕鬧國際笑話」、「作賤彭教授的是彭文正自己」。