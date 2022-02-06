漫威2021年推出的英雄電影《尚氣與十環傳奇》，多數要角都是華裔，還說動亞洲影帝梁朝偉加盟飾演大反派「文武」，加上獨具特色的故事與動作設計，電影取得空前成功，讓飾演男主角「尚氣」的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)攀上事業高峰，一雪電影上映前不被看好的「恥辱」，沒想到劉思慕如此快就拋開讓他成功的黑髮形象，近日染了個大金毛，卻惹怒了「媽媽」。

因漫威電影《尚氣與十環傳奇》的成功，劉思慕無疑成為2021年度最強的好萊塢新秀，人氣與知名度都急遽飆升，因此被相中接下有「加拿大葛萊美獎」的「朱諾獎」頒獎典禮主持人工作，是莫大的殊榮。

因新冠肺炎全球肆虐，加拿大當地疫情嚴重，為此已3年沒舉辦大型實體活動，這回終於試著解禁，劉思慕也樂於接下這個重任，對於能夠執掌「朱諾獎」頒獎典禮主持棒，感到非常興奮，還笑稱自己是「2線名人主持人」，期待著主辦單位為他準備的各種厲害裝備，包含魅力四射的預告片、更多比自己更厲害更出名的來賓客串助攻以及非常可能出現的一連串服裝凸槌，「特別是如果這裡頭包含了領帶」，表示自己真的很討厭這個東西，但網友都給他鼓勵，表示很期待他的表現。

在典禮來到之前，劉思慕更新了社群，分享自己的最新造型，只見他換掉了「尚氣」的帥氣黑髮造型，染了個大金髮，搞笑寫下：「對不起了媽媽，拜託不要殺我」，還真的釣出在《尚氣與十環傳奇》中飾演他母親的女星陳法拉留言，大嘆：「我很失望，兒子」，超入戲的應答逗樂眾網友。