全聯開春第一檔斥資2億攜手漫威推出超級英雄總動員滿額贈活動，同步推出點換購漫威商品，並首度運用AR地貼直接下載直接與漫威英雄合拍打卡，下重本創史上新高，預計帶動整體業績超過2成成長，並有望挹注首季業績成長二位數。

全聯行銷協理劉鴻徵指出，這是繼2020年首度推出蔬果總動員全店滿額贈活動引爆收藏風潮後，二度推出滿額贈，成本近2億元，較之前年的「蔬果總動員」近8000萬元翻倍增，此次攜手漫威推出超級英雄總動員，且同步推出點換購最低只要200福利點即可加價換購漫威商品，除了期帶動全檔業績較去年同期成長二成以上，也藉由增加APP多重使用功能，增加每日使用率。

劉鴻徵指出，今年農曆春節檔在大年初一至初四延長營業時間至晚上9點，加上外送平台與PXGo!線上購與零食滿額送點數優惠，帶動春節連假業績成長一成之多，全聯自11日起再度推年度百大商品大賞，祭出百件商品全聯價五折起，搭配漫威24款吸盤公仔滿額贈與福利點換購推動下，可望在新春開紅盤。

全聯在前年首度推出「蔬果總動員」滿額免費贈吸盤蔬果公仔，引發全台收藏風潮，劉鴻徵指出，當時每一公仔曾在線上飆到30元，此波滿額贈活動為期九周，全店單筆消費滿400元即贈一公仔、加10元再加購一只，而全聯小時達則限定滿400元贈2只，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等，總計18款英雄、6款夜光版，全套公仔自拍上傳還有機會抽中全球限量的1:1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像一組，市價65萬元。