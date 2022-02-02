韓國光州一處正在施工的大樓1月發生外牆崩落意外，至今逾3週尚未找出失蹤的所有工人，今天現場再次發生約25公噸水泥崩塌意外，搜救作業被迫中斷。

韓國聯合新聞通訊社報導，先前發生外牆及水泥建構物崩落意外的大樓有部分水泥構造傾斜，今天上午8時左右掉落，現場150多名搜救人員緊急疏散，所幸沒有造成人員傷亡。

掉落構造推測重達25公噸，在水泥掉落前現場多次響起警報，不久後大塊水泥便伴隨巨響落下，其中一部分掉落至22樓、部分直接掉落至地面。

據現場人員說明，掉落事故發生時，包括119名建商人員及35名消防人員，超過150人正在現場進行搜索工作，約有20多人在掉落地點工作，所幸因事前警報響起，才避免造成更多人員傷亡。

今天的水泥掉落事故原因尚未確認，不過就現場人員推測，可能是因為加快搜救速度使用的機械設備造成的震動影響，讓原本就不穩定的水泥塊掉落。

HDC現代產業開發在光州興建的住商混合大樓1月11日下午發生外牆等建築物崩塌事故，大量水泥塊從39層高樓掉下，多輛停放在大樓周圍的汽車及電線桿被砸毀，6名工人受困失聯。

隨時可能再次發生崩塌事件的高樓，加上冬季天候因素，讓搜救作業難度大幅提高，事故發生後第4天，搜救隊才找到第一名失蹤工人，20天後才找到第2人，扣除在27樓發現但尚未挖出的遇難者外，目前仍有3人尚未尋獲。（編輯：郭中翰）1110202