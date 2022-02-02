這「狗玩具」讓老司機笑了！1名網友日前大掃除時在姐姐房間發現1個「球狀物」，姐姐稱是狗的玩具，他則抱持懷疑態度詢問網友，不少網友一眼看出是情趣用品口塞（或稱口枷），主要讓使用者封堵口部、使嘴巴張開，留言笑說找找看還有沒有皮鞭」、「請姊姊示範玩1次」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前在大掃除時發現姊姊房間有1個「球狀物」，姐姐稱是狗狗的玩具，他則拍下圖片問說「真的嗎？請問怎麼使用？」專業的網友一眼看出該物品是1種常見的虐戀用具，可以封堵口部或者使嘴巴長時間張開，使佩戴者無法說話，稱作口塞或口枷。

1名網友日前大掃除時在姐姐房間發現1個「球狀物」，姐姐稱是狗的玩具，他則抱持懷疑態度詢問網友，不少網友一眼看出是情趣用品口塞（或稱口枷）。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言「找找看還有沒有皮鞭」、「妳姊形容的非常貼切」、「你請姊姊示範一次」、「你姐：不要再翻了，再翻下去我會更難解釋」、「原來這是狗狗用的喔」、「姐姐綽號是不是也叫狗狗」、「對啊，這是狗狗的玩具沒錯，至於狗狗長什麼樣子不好說」、「想認識姊姊，一起玩狗狗」。

先前也有鬧出情趣用品的笑話，有名網友看見數十個造型直挺挺的物件成堆擺放在白色紙箱上，物品形狀神似男性生殖器，讓原PO看了有點害羞，結果近看物品側面，才發現原來是鍋具的手把，忍不住說「原來是鍋具批發，我還以為是玩具批發」。