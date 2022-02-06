網路上常出現一些讓人產生錯覺的照片，一名女網友在2021年分享一張照片，只見塑膠袋中，好像有一隻吉娃娃被困在裡面，不過仔細一看才發現，其實是3根香蕉的根部貼在袋子上，讓網友笑喊「百感蕉吉」，如今有網友將該照片轉貼在社團裡，再度引起網友熱議。

原PO在2021年於臉書社團《爆廢公社二館》曬出一張照片，從畫面可見，報紙堆上有一袋紅色塑膠袋，好像有一隻吉娃娃被困在裡面，兩顆圓黑眼睛和鼻子緊貼塑膠袋，彷彿下一秒就要破袋而出。不過仔細一看才發現，神似吉娃娃眼睛、鼻子的其實是3根香蕉的黑色根部，袋子裡裝的其實是一串香蕉，不是吉娃娃。

照片曝光後，不少網友笑喊，「超像的啦」、「拍攝者不救」、「百感蕉吉」、「吉度蕉慮」、「沒有買賣，沒有傷害」、「每裝一袋香蕉，就有一隻吉娃娃受難，拒絕購買，保護生態」。

最近有網友把該照片轉貼在社團裡，再度引起網友討論，連原PO也出面回應，「算是達成了人生里程碑」，並逐一感謝當初購買香蕉的爸爸，以及轉傳照片的社員。