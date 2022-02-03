今天在NBA場上湖人以99：94擊敗拓荒者，此戰當家球星詹姆斯(LeBron James)仍未出賽，但安東尼戴維斯(Anthony Davis)扛下重任，另外從板凳出發的老將安森尼(Carmelo Anthony)貢獻24分，可說是這場比賽的致勝功臣之一。

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安森尼出賽32分鐘，砍下24分8籃板2助攻2火鍋，投籃命中率66.7%、外線83.3%、罰球75%，三項命中率都近乎完美，場上正負值為全場最高的+15，而此戰湖人所有外線火力幾乎由他包辦，全隊11顆他就砍下5顆，展現兇猛外圍炮火。

Carmelo Anthony having himself a night for the Lakers so far 🔥



18 points

6-of-7 FG

4-of-4 3PTpic.twitter.com/lkHoisYCQL — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 3, 2022

這場比賽首節他就拿出高效率，砍進2顆外線得到10分，首節打完湖人以28：16領先拓荒者，不過第三節他手感變冷，加上全隊只拿下18分，感覺又要被對手一波帶走比賽，但末節他與韋斯布魯克(Russell Westbrook)上演空中接力灌籃配合，將低迷氣勢拉回。

The Blazers double Carmelo Anthony who finds an open Russell Westbrook for the three pic.twitter.com/ShXMDQfJQc — hoops bot (@hoops_bot) February 3, 2022

最後比賽決勝5分鐘安森尼獲得信任待在場上，不過他難以得到出手機會，好在戴維斯在禁區努力鞏固籃板，並獲得不少罰球機會，最後湖人驚險拿下這場比賽。而韋斯布魯克此戰貢獻9分10籃板13助攻準大三元，霍華(Dwight Howard)則拿下10分7籃板。