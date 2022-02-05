農曆春節長達9天，許多民眾在疫情之下南來北往返鄉過年，春節假期進入尾聲，由於各縣市仍有疫情在延燒，不少公司要求開工前須自行快篩，取得陰性證明才能返回職場工作，桃園市各藥局快篩銷售量更是成長3成。

王姓女子返鄉回南部老家過年，她表示，由於開工日在即，公司公告要求要員工快篩陰性後才能工作，日前她到藥局想購買快篩試劑，卻接連遇到已經沒有現貨的狀況，跑了好幾家才順利買到快篩試劑。

「日前遇到有老闆1次掃購40隻單劑快篩劑！」藥師公會社區藥局委員會主委杜佳曄直呼，該名老闆表示要替員工購買快篩試劑，以確保工作環境的安全，馬上就把藥局架上的現貨全買完，當下直覺不對勁馬上緊急叫貨，不過已經叫不到1盒1隻的單劑快篩劑，目前僅有5隻1盒的快篩試劑。

杜佳曄分析，開工在即，許多公司會要求員工收假前要進行快篩，有些老闆早在年假前就已經先統一購買快篩試劑，近期是有不少民眾到藥局自行購買快篩試劑，不過由於多數只是開工前需要快篩陰性證明，因此單劑包裝的快篩試劑才會較為搶手、賣到沒貨。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏說，過去疫情較為平穩時，僅有少數公司規定要定期快篩，不過最近桃園疫情嚴重，加上年假大家返鄉過年，公司也有憂心員工返回職場開工會互相傳染，希望員工開工前做快篩，快篩試劑銷量成長有2至3成。

談及不少藥局快篩試劑已被掃購完畢，鄭志宏坦言，的確有這個狀況，不過他強調快篩試劑庫存足夠，藥局近期叫不到貨是因為貨運業者也放年假，無法送貨，待下周開工後供貨、進貨就會恢復正常，請民眾不用擔心。