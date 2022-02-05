台南市長黃偉哲抽出LEXUS UX250h油電混合休旅車得主。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南購物節活動進入倒數階段，發票登錄金額至今已超過98億元。台南市長黃偉哲5日在南紡購物中心的第5次抽獎中，除當場抽出第二大獎Toyota Corolla Cross及LEXUS UX250h等2輛油電混合休旅車得主，分別為凃姓、周姓民眾外，還宣布加碼豪華遊艇包船住宿等近百萬元好禮。活動將於3月12日的壓軸抽獎日，在三井outlet戶外廣場現場抽出2戶輕豪宅得主，市府歡迎大家把握最後機會前來台南旅遊、消費兼抽獎。

經發局表示，台南購物節活動從2021年8月開跑以來，會員人數已超過19萬人，累積登錄的發票金額已突破98億元，遠超過去年振興3倍券登錄的66億元紀錄；接下來還將分別在2月18日、2月25日、3月4日下午2點，由電腦程式抽出7支iPhone手機的幸運得主。

經發局強調，台南購物節發票登錄抽獎活動將持續到3月5日，憑台南店家消費滿百元的發票，即可上網登錄參加抽獎，得獎訊息除將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單外，還會以電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。