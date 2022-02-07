2021嘉義市購物節發票最後登錄至8日23點59分截止。（嘉義市政府提供）

2021嘉義市購物節發票登錄至2月8日23點59分截止，很多人春節期間趕工登錄發票，系統操作卡卡，嘉義市政府緊急增加系統流量，而年初四登錄總金額破4億元，是劉姓小姐登錄400元購物發票，將可獲贈15吋筆電；2月11日上午10時30分線上直播抽汽車大獎。

市府建設處表示，2021嘉義市購物節至2月6日結束，11月1日至2月6日期間在嘉義市消費的發票可登錄參加抽獎，春節期間買氣節節攀升，劉小姐在大年初四登錄在藥局消費400元的發票，讓登錄總金額破4億元大關。

市府建設處表示，原先沒有規畫破4億送獎品，因而緊急加碼價值2萬1000元的惠普15吋四核心輕薄筆電，將送給這位幸運得主。

市府建設處表示，截至2月6日為止，嘉義市購物節登錄高達38萬1175次筆數，總金額4億3657萬3749元，顯現嘉義市創造出後疫情時代的亮麗商機。

此次嘉義市購物節獎品總市值高達404萬元，今年還加碼推出「電子支付專屬獎」，獎項包含iPhone13 Pro、ASUS筆記型電腦、Gopro數位攝影機等多項3c好禮，總市值高達20萬元，提高電子支付的使用率，截至目前為止登錄筆數1萬6593次，消費登錄金額金額累計1033萬7028元。