蔡英文的「論文門」事件，以及由此而衍生出的博士論文、學位問題，在近日出現新發展，倫敦大學網站一篇關於蔡英文博士論文的聲明，在近日掀起網友熱議。《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日表示，全台灣最在意蔡英文論文其實就2個人，一個是蔡總統本人，另一個是資深媒體人彭文正。吳子嘉還說，據自己瞭解，蔡英文非常Care論文這件事情。

倫敦大學聲明內容提到，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於最大的誠信態度行事。」

吳子嘉5日在其主持的網路節目「董事長開講」表示，自己從頭到尾都相信「蔡英文論文是真的」，也根本不在乎蔡英文的論文是真的還假的，不過，他個人覺得，倫敦大學特別去弄這份聲明，根本是沒有意義的事情，這也是過去有很多網友不斷問他，為什麼都不談蔡英文的博士論文的原因。

對於倫敦大學為何突然發出這篇聲明？吳子嘉說，他個人判斷，蔡英文的論文，全台灣沒幾個人關心，真正關心的只有2個人，一個是蔡英文，另一個是彭文正，而據他瞭解，蔡英文非常Care論文這件事情，尤其是牽涉到與她個人有關的事情，很可能是讓她寢食難安的。

至於對被法院通緝中的彭文正是否該回台？吳子嘉說，建議現階段他還是不要回來比較好。