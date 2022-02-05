不少人為了清潔馬桶，特地購買各式浴廁專用清潔劑，不過一名男網友發現，好市多有一款洗碗精非常好用，洗碗之餘也可以拿來清潔馬桶，不僅效果好也很省力，貼文一出立刻引起網友共鳴，不過也有人提醒，用非浴廁專用的清潔劑洗馬桶，可能影響化糞池的功能，建議不要使用。

一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，他在好市多買了一款銷售很好的洗碗精，打掃廁所時突發奇想，倒了2滴洗碗精在馬桶裡，並沖水讓它產生泡泡，閒置5分鐘再沖水，發現馬桶的髒汙就被清得一乾二淨，大讚這真的是「懶人妙招」，不過他也強調，這個辦法並無法對付陳年黃垢。

貼文曝光後，立刻引起網友共鳴，「這款真的好用，可以把它列入採購清單」、「稱它是洗碗精，實在太委屈它了，根本萬能除油去污」；也有網友分享洗碗精的其他妙用，「拿它來刷陽台也超乾淨」、「拿來洗白鞋更好用喔，輕輕刷就很乾淨回白」。

不過有網友提醒，用非浴廁專用的清潔劑洗馬桶，可能會導致分解糞便的細菌死光，影響化糞池功能，急勸阻「用洗碗精清洗容易殺死分解糞便的細菌，到時候糞便沒分解，滿了就需要請水肥車來抽」、「漂白水會殺死化糞池的微生物，進而影響化糞池功能，不論你稀釋多少倍，都不建議倒馬桶」。