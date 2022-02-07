北市本土個案＋2 柯文哲15：30說明 13:312022/02/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是開工日，台北市傳出有2例本土確診個案，為2例境外移入確診案改判本土案例，台北市長柯文哲7日下午3時30分將主持防疫記者會對外說明。 北市府今新增柯文哲行程，下午3時30分將主持北市疫情與防疫政策說明，副市長黃珊珊、蔡炳坤也將出席。 台北市長之戰 徐巧芯估黃珊珊得票率 吳子嘉回應：這人會當選 疫情若穩定 雙北將如期開學 #本土 #台北巿 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港疫情失控 單日增614例確診 創兩年來新高 12:002022/02/07 兩岸 北市私幼今開學 部分幼兒園要求家長也要快篩反應兩極化 12:092022/02/07 生活 2022台北市長一戰 港媒最新分析：蔡英文會派「他」對戰蔣萬安 09:362022/02/07 政治 北市新增樣品屋及使用執照線上申請 11:572022/02/07 區域情報-台北 北市小學老師造冊打第3劑 黃珊珊：不延遲開學 12:232022/02/05 生活 新北群眾募資異業合作計畫 月中登場 04:102022/02/07 地方新聞 疫情燒進校園 陳其邁宣布高雄托嬰中心延至2／14收托 16:352022/02/06 生活 2022台北市長之戰 媒體人：綠營由他出馬機率大 23:172022/02/06 政治 影／北市喊微解封 陳時中揭「2月10日才能判斷」 網友反嗆一句話 07:452022/02/06 政治 盤點王世堅這些年送的禮 前副市長曝他超愛柯文哲內幕 21:052022/02/05 政治 新北人口將跌破400萬 祭利多搶人 04:102022/02/06 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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