今天是開工日，台北市傳出有2例本土確診個案，為2例境外移入確診案改判本土案例，台北市長柯文哲7日下午3時30分將主持防疫記者會對外說明。

北市府今新增柯文哲行程，下午3時30分將主持北市疫情與防疫政策說明，副市長黃珊珊、蔡炳坤也將出席。

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疫情若穩定 雙北將如期開學
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