高雄港引水人多次通知未到檢、染疫後找不到感染源引發恐慌，高市府6日在旗津緊急擴大篩檢10928人，結果出爐，全為陰性。市長陳其邁強調，為了保護旗津人的健康和經濟，旗津區防疫措施照舊，繼續觀察。

陳其邁表示，市府1日至6日天天在旗津採檢，部分旗津市民甚至最多配合採檢3次，相當辛苦，迄今篩檢16422多人。旗津醫院呼吸道門診也進行篩檢，12日迄今累積953例陰性。

今日旗津四大篩檢站持續篩檢，旗津相關防疫措施（大型活動停辦、餐廳防疫升級、關懷據點暫停服務、卡拉OK及小吃部需使用隔板）照舊。另針對高市社區服務據點，維持原先相關規定，服務對象需打滿兩劑，停止共餐、烘焙、烹飪等活動，有呼吸道症狀者禁止進入據點。

此外，熱血疫苗計程車協助75歲以上長輩施打第三劑疫苗者，有500元獎金，歡迎長輩免費預約。台灣燈會在高雄，衛武營、愛河雙主場，民眾賞燈需注意戴好口罩、配合實聯制防疫。