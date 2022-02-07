范姜彥豐求婚粿粿過程曝光。（凱渥提供）

台日混血的凱渥名模藝人范姜彥豐今天（7日）大年初七在 IG及FB曬照開心宣布求婚成功，對象正是他交往2年多的《全明星運動會》紅隊經理「粿粿」江瑋琳，合照中的范姜彥豐甜蜜勾著粿粿，范姜彥豐發文寫下「I asked 」，粿粿也同步發文寫下「He asked 」瞬間讓兩人粉絲頁的嗨爆，好友及網友祝福不斷！

被問到求婚過程，范姜彥豐表示：「因為交往了一段時間，兩人交往期間都對共同的未來有共識，對於求婚我也籌劃了一段時間，終於在今年找了一個假期，說是要跟家人聚餐，假藉要先去載哥哥，然後說東西太多請她下車幫忙拿，實際是到特別租的圖書館想給她一個求婚儀式。粿粿不疑有他，隨著哥哥進來，在家人跟幾位好友的見證下，我的求婚成功了，謝謝粿粿願意成為我的家人！」

范姜彥豐靦腆地說：「其實我第一次見到粿粿是在一個工作場合，當時我在全場一眼就看到了粿粿。我還跟一同前去工作的好友說『哇，那個女生怎麼那麼可愛（真的是心動的感覺）』。但是當天，我沒有提起勇氣，我沒有跟粿粿講到話。但之後有一天，在我IG探索頁面上自動跳出粿粿的照片，我那天開始追蹤粿粿，經過了1年多，在一次粿粿生日，我發文私訊祝福她生日快樂，那一次以後，我們才開始有了聯絡，偶爾會一起約出去喝咖啡、看電影，我們就是這樣慢慢走到了一起。」

他堅定地說：「其實從剛交往不久時，就認定粿粿是我想要走一輩子的人了！」范姜燕豐回憶剛交往的那段時間，不知道為什麼他老是生病，不是腸胃炎就是感冒發燒，「那段時間她對我的照顧，我到現在想起來都覺得心頭暖暖的。」他說自己就是喜歡粿粿的開朗、善良、貼心，「她的笑容會讓自己忘記工作疲憊，是我最柔軟避風港。」交往的這些年，因為感情相當穩定，去年他覺得時間對了，人也對了，於是決定要和她共組家庭一輩子在一起。

但因為疫情，加上兩位已經排定的工作行程，婚宴時間尚未決定，兩人都是孝順的孩子，登記的吉日將由雙方家長決定。范姜彥豐很高興可以跟大家一起分享這個喜悅，也表示不會因為結婚就放棄自己最愛的演員工作，工作計畫不會改變。