IG落伍了？一名網友發現大家常用的社群軟體，從Facebook轉換成Instagram後，如今竟然又變成「小紅書」，感覺現在的「00後（2000年以後出生的人）」沒用就會被說是落伍了，引發網友熱議，不少人感嘆地說，完全沒聽過這個App，還以為現在的年輕人都是用抖音。

一名網友今在PTT上發文表示，大家常用的社群軟體，除了Facebook和Instagram之外，最近一個叫作「小紅書」的軟體也超夯。原PO發現，如今Google Play商店台灣地區社交類別的熱門下載項目，小紅書已經超越Instagram。

該網友好奇地問，現在2000年以後出生的年輕人若沒用小紅書就落伍了？根據了解，小紅書是大陸知名的網路購物和社交APP，因此原PO也感嘆道，難怪現在一堆年輕女生的穿著打扮與大陸女生如此相像。

貼文曝光後，大批網友驚呼，完蛋了！我已經屬於老一輩的人，到底什麼是小紅書啦？「小紅書又是什麼鬼」、「差不多5年換1個，又一批老人誕生」、「IG上已經都是一堆老阿姨了，只能靠修圖」、「年輕人不都是用抖音嗎？」另也有許多人感嘆，現在的社群軟體推陳出新的很快，等到小紅書散發「老人臭」了，又會再流行新的。

其實先前也曾出現過類似的狀態，不知道從何時起，1990年以後出生的年輕人使用Facebook的頻率下降，多轉戰到Instagram發文，當時在PTT上還引起一波討論，不少鄉民認為，年輕人開始不用Facebook是因為太多長輩開始用，而且廣告很多等。