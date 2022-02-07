邊境解封尚無明確規畫，已被打趴在地的旅行產業去年九月後面臨紓困措施已收手，如同「被放生」，兩年下來業者債臺高築，觀光業人才大量流失，「紓困5.0」未包含旅行業，惟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日卻針對是否放寬國外旅遊管制時表示，目前還沒思考到旅遊的部分，請大家再忍一忍，為此台北市旅行商業同業公會表示，政府「觀光立國」政策已「被拔管」！並提出建言書，籲政府訂出短、中、長期目標，協助旅行業紓困。

北市旅行公會理事長駱炫宏指出，旅行業配合邊境管制及入出境組團禁令，營收減少9成，即使政府給予四成薪資補貼，業者仍然要負擔八成的費用(含勞退健保費)以及房租水電等管銷費用。旅遊從業人員從疫情前的4.2萬人降到現在的3.1萬人，根據勞動部無薪假統計旅行社占了近半約8700人，實際執業人數不到一半，近2萬人是僅留有勞健保卻得到處打工自力更生。

駱炫宏表示，在護國群山守護下國內經濟一片大好，政府稅收超徵4034億元、年增8.6％，然而這個差距，不在於旅行社不夠努力，也不是因競爭力不夠，而是政府的管制，旅行業從業人員皆成為了抗疫英雄，也成了最無辜的一群受害者。這些從業人員即便是一小部分也有數萬人，事實就是「用1％人的犧牲，成就99％GDP的成長」。

駱炫宏表示，從業人員是旅行社最大的資產，沒有從業人員就沒有旅行社，沒有旅行社又何來觀光立國？培養一位專業外語的業務需要三年，不接地氣的政策會讓台灣的國本快速流失，政府「2030年要觀光立國」目標，將無人可以接待，急需政府的重視與救濟。因此提出短、中、長期目標，請政府紓困。

北市旅行公會提出短期紓困目標為疫情影響下的旅行業紓困5.0方案

1.員工四成薪資及營運補貼每家旅行社每個月10萬元，每3個月合計6.9億元(交通部)

2.充電再出發課程今年6月後繼續延展，參訓勞工每月最高可領到2萬4192元的訓練津貼。(勞動部)

3.旅行產業人才培訓1.2萬人，合計2.2億(交通部)

4.利息補貼0.4億(觀光局與信保基金)

5.勞健保費用減免(勞動部)

中期目標是疫情解封前的輔導轉型與振興方案

1.特色國旅團補助款總金額22.2億元，每家30團的申請配額。(交通部)

2.給予操作國際入境旅遊市場的100家旅行社，數位轉型補助金0.62億元的支持(每家網站建置費用50萬、平台上架費12萬元(2年)) 。(交通部)

3.台北旅行公會擬申請旅行業雲市集專案，1500家業者每家3萬元的數位點數補助，總經費0.45億元。(經濟部中小企業處)

4.台北旅行公會擬申請創新研發計畫(SBIR)旅行業領域專案，以創新技術/服務研發計畫來申請研發經費補助部分，完成B2B2C平台建置，建立完整產業體系，使中小型業者得以永續經營，提升產業之升級轉型。補助金額0.5億元(經濟部中小企業處)。

5.台北旅行公會擬結合觀光圈的行銷與推廣，申請加速推動地方創生計畫中「配合地方創生推動城鄉特色產業發展」，以促進旅遊業相關就業人口為目標，每一個觀光圈500萬，7個觀光圈合計0.35億元(2年)。(國發會)。

6.滾動式檢討居家隔離時間，啟用數位疫苗護照，盡速重新開放小三通，讓國人來往中國可以更經濟實惠、方便。

長期目標為提出吸引國際觀光客的長期振興方案包括：

1.獎勵業者報名國外旅展及推廣活動，補助台灣的旅行社國際通路上架費、印刷品宣傳費用、入口平台的宣傳行銷預算，預算金額0.5億元/年(交通部觀光局總部)。

2.回補被挪去安心旅遊補助使用的八億國際行銷經費，辦理各國旅行公會來台的特色體驗行程的踩線一百團，舉辦觀光產業交流會，開辦充電課程延續產業戰力，補助金額1億元。(交通部觀光局)。

3.爭取國際郵輪靠港、招攬國際企業來台從事獎勵旅遊舉辦年會等等…，補助金額0.6億元。

4.調降回一級警戒，提早3個月公布開放的時間表和標準，階段性地依商務、出國旅遊、入境旅遊來公布時程。