行政院8日將召開記者會宣布解禁日本福島食品，總統府發言人張惇涵7日晚間表示，政府的立場是以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關。對此，中廣董事長趙少康痛批蔡政府霸王硬上弓，踐踏公投與民意，並指蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，還犧牲了國人的健康。

趙少康7日晚間在臉書上發文表示，行政院晚上通知，將在明天宣布解除日本福島周邊食品進口管制措施，主要理由是「1218公投顯示，多數國人期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心」。這簡直是混淆視聽的渾話，1218公投只不反萊豬，沒授權政府開放核食，風馬牛不相及，兩者一碼歸一碼，蔡政府霸王硬上弓，踐踏公投！踐踏民意！

趙少康更痛批行政院有愚民的企圖，並指美國萊豬不等於福島核食，不反對美國萊豬不表示支持日本核食！且真相是反福島核食進口公投有多達779萬人支持，即使過了2年，這股民意也不能被政府視而不見。而同樣是1218公投，蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，犧牲國人健康！

趙少康指出，行政院強調未來會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，卻不願意實地到日本採樣檢測殘留，台灣人對日本食品特別情有獨鍾，福島五縣市禁令一解除，農漁產品大舉叩關，國內檢測量能不足下，民眾又是只能自求多福。

趙少康直言，在野黨勢單力薄，蔡英文要蠻幹根本擋不住，再度展現民進黨全面執政、全面亂政，缺乏監督力量的台灣發展困境。他要求政府，不能再比照放行萊豬隨便敷衍，必須清楚標示核食，甚至在賣場設「福島食品」專櫃，讓消費者有自主選擇權，作為「自求多福」的最後防線，因為就算要「自求多福」，也要讓我們知道我們吃的東西是哪裡來的。