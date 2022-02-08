各大學碩士班招生筆試近日登場，教育部近日發文各學校落實相關防疫措施，並協助提供確診及居家隔離等無法應試考生之相關補救措施。台大、政大、清大及中原等大學則宣布，因疫情無法參加考試的學生可全額退費，或改為書面資料審查或視訊面試辦理。

教育部發文各大學，辦理各學制班別招生考試，若採實體面試、筆試或實作者，建議可調整評量方式、變更評量項目或延後擇期辦理等替代作法，以降低考生群聚染疫風險，並減少考生非必要移動。如學校評估後仍維持採用實體筆試者，請以最高防疫規格進行試務規畫。

台大今年碩士班考試將在2月12日、13日如期舉行，但考試當日「居家檢疫」、「居家隔離」或「確診」，依規定無法外出致無法參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費，或依教育部防疫補救措施規定改以書面審查等方式，循外加名額管道辦理，不占原考試入學之招生名額，以兼顧招生公平性與防疫需求。

中原大學位在疫情熱區桃園，因此宣布今年碩士班入學考試筆試取消，改採審查資料／視訊面試。考生受影響致無法配合應試，得予退費處理。中原大學說， 視訊面試過程全程錄影及錄音，且相關資料至少保留1年。 若考生申訴並證明為可歸責於中原大學「校內網路環境」故障而導致面試無法進行，則可再進行視訊面試一次。

政大也表示，今年碩士班及碩士在職專班招生考試依原訂期程辦理考試，考生已完成報名，但考試當日因「居家隔離」或「確診」致無法參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費或改以補救方案替代。

政大指出，採補救方案者，經系所專業審查後，如獲錄取，將以外加名額方式辦理，以兼顧招生公平性與防疫需求。

清大則說，今年碩士班招生筆試10日、11日兩天舉行，考試當日「居家隔離」、「居家檢疫」或「確診」者不得參加，考生可檢附證明申請全額退費，或改以資料審查方式取代筆試，循外加名額管道審查。