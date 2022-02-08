行政院宣布開放福島地區食品，台北市副市長黃珊珊8日在臉書發文指出，中央想做就做，人民常常被突襲，她認為源頭管理、明白標示是不可退讓的原則，北市對於福島食品將比照萊豬設置「非萊專區」，讓市民可以清楚知道自己買到的是什麼。

黃珊珊表示，爭取加入國際組織的同時，對於國民的健康，她認為不管是不是開放哪裡來的食品進口，都一樣要做到「源頭管理、明白標示」，讓人民有自由選擇的權利，萊豬如此、福島食品也應該如此。

她指出，今天中央宣布開放日本福島食品，這議題也討論很久，大家都有心理準備了，這也是台灣必須面對的外交上的選擇，但是政府該做的是讓民眾清楚知道自己買到吃到的食品是安全無虞的，如果福島食品可以通過安全檢驗，也清楚標示來源，人民可以自由選擇要不要買或要不要吃，保障人民健康與安全，是政府最基本的責任。

黃珊珊說，2019年員工旅遊到北海道時，當地的超市就很清楚註明哪些農產品是來自於茨城、千葉等其他5縣市，如果日本都能這樣做，為何我們不能？所以她到現在還是無法理解萊豬的「源頭管理、明白標示」為何這麼困難，台北市政府只好要求賣場超市與超商設置「非萊專區」確保市民的自由選擇權，福島食品大概也要用相同方式，讓市民可以清楚知道自己買到的是什麼。

她強調，開放政府、公開透明、全民參與是我們每天在做的事，但是看起來，中央想做就做，人民常常被突襲，民主還有很長的路要走，所以我們只能每天做，改變台北才有可能改變台灣。