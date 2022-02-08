國立嘉義大學由原嘉義師範學院與原嘉義技術學院兩校整合至今21年，去年底校方遴選出第8任校長為林翰謙博士，教育部核聘後，8日就職，嘉義市長黃敏惠出席觀禮，期許嘉大與市府共創共好遠景。

嘉義大學今天上午於蘭潭校區舉辦第8任校長林翰謙就職及一級主管布達典禮，嘉大歷任校長、嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、農委會林務局長林華慶、台灣嘉義大學校友總會理事長張永霖、中華民國嘉義大學傑出校友會理事長羅清元等人，以及產官學界人士數百人觀禮。

林翰謙就職演說表示，嘉大面臨教育環境變遷、少子女化的影響、未來國家政策及內外在條件下，應以傳承踏實聚焦於校院系所的特色發展，將學校有限的資源妥善且有效的運用與規畫，透過經費分配制度化、師資員額配置規畫、財務管理公開及透明化，保障教學基本需求及品質，即資源放在最需要的地方，讓教學、研究與服務推廣並重。

黃敏惠表示，嘉義大學在林業、農業、教育等各方面都影響深遠，感謝歷任校長的努力，擦亮嘉義大學的招牌、揚名全國，她也是嘉大校友，期許嘉大與市府攜手合作，讓更多人看見嘉義大學的美好、和嘉義市一起站上世界舞台。

林翰謙是嘉義大學校友（就讀當時的嘉義農專），後來取得日本九州大學博士學位，1997年進入嘉大任教至今20餘年，曾任組長、林產科學系主任、軍訓室主任、學生事務處學務長、農學院院長，教學及行政經歷豐富。

嘉大表示，林翰謙曾獲27件研究計畫主持人、應用活性碳7項發明專利、第三十三屆林產學術獎木材物理加工傑出貢獻、嘉大教學績優肯定獎、「嘉大典範學習講座」傑出教師。