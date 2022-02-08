金士傑開心收到錄音帶生日禮物。（果陀劇場提供）

由金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇《最後14堂星期二的課》感動無數觀眾。（果陀劇場提供）

由金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇《最後14堂星期二的課》感動無數觀眾。（果陀劇場提供）

台灣當代劇場重要推手，演戲超過40載，被讚譽為演技教科書國寶的金士傑，2021年底迎向70歲生日。跟金士傑合作了20年的果陀劇場，特別準備一個私密禮物，打造專屬於70歲紀念的生日禮物─《Our Memories》卡式錄音帶，邀請他《最後14堂星期二的課》10年搭檔卜學亮、曾經是金士傑學生群鍾欣凌、楊麗音、屈中恆、唐從聖、顏嘉樂及許效舜等子弟兵們獻「聲」錄製祝福，細數彼此的珍貴回憶。

這禮物靈感取決於《最後14堂星期二的課》劇中學生米奇(卜學亮飾)每周帶著錄音機前往錄下莫利教授(金士傑飾)的話；金士傑拆開禮物時驚訝說道：「這年頭還有人在用錄音機的嗎？」臉上滿是藏不住的驚喜，更從電視櫃下拉出一整盒的錄音帶收藏。金士傑指出：「以前我還會用錄音機聽自己的演出片段，這捲錄音帶要放進防潮箱裡細細保存。」聆聽完大家的祝福後更許下生日願望，希望疫情可以早日結束，能與親朋好友一起好好吃頓飯。

專屬於金士傑70歲紀念之生日禮物《Our Memories》卡式錄音帶，收錄眾子弟兵與老師那些年比酒還香醇的回憶。與金士傑搭檔演出超過10年的卜學亮表示，珍惜這亦師亦友的情感，希望下一個10年也能繼續「貼」在一起。唐從聖逗趣說道：「回憶20多年前，第一次幫你唱生日快樂歌你難過到哭，因為我們把你執導的作品給搞砸了。第一堂課你給我們震撼教育，第一次演出換我們給你震撼教育！」金鐘視后鍾欣凌指出：「金老師與同學來作客時將家裡的女兒紅喝得精光，直呼好險有嫁出去。」

同為蘭陵劇坊團員之一的楊麗音，分享自己結婚時，哭得一把鼻涕一把眼淚的金士傑嚇壞了婆家，還被婆婆拉到一旁關切是不是前男友。她也回憶起金士傑與李國修的好交情，兩人生日相鄰，在經濟還不是很寬裕的年代，常常是金士傑慶生後拎著半個蛋糕、騎著腳踏車到景美為李國修過生日，滿滿的回憶湧上心頭。此外，果陀劇場秘密收錄同為金士傑屏東農專同學─王明生的祝福，其女兒也在音檔中感謝金老師過往特別致電給父親，表示這是父親收過最棒的生日祝福。

由金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇《最後14堂星期二的課》改編美國知名專欄作家 ─米奇‧艾爾邦同名暢銷小説，邁入第11年演出紀錄持續創下里程碑，在疫情期間持續開演更顯珍貴，金士傑表示：「《最後14堂星期二的課》是我非常珍惜的一齣戲，尤其在疫情壟罩下大家的心情難免憂傷、不振作；看似許多人生嚴肅的課題中，這齣戲將帶給大家非常健康、向上與溫暖的動力，並會發現之中的幽默與歡笑。」果陀劇場《最後14堂星期二的課》2022年2月-6月台灣北、中、南暖心加演！各地巡迴場次2月19至20日高雄至德堂、4月9日至10日台中國家歌劇院、4月30日至5月1日桃園展演中心、6月11日至12日台南文化中心，各場次熱烈搶購中。