行政院昨（8）日宣布開放日本福食進口，雖然政府同時會採3原則、3配套維護食安，但國民黨副秘書長李彥秀指出民進黨還有許多爭議並沒有講清楚，質疑「邊境管制與清楚標示，民進黨做得到嗎？」

李彥秀昨日在臉書表示，民進黨擴張解釋去年底公投的結果，又用一紙行政命令突襲開放日本核災區食品進口，「難道在民進黨眼中779萬的民意如此微不足道？」李彥秀說，儘管公投法的期效是2年，但不代表期限過了人民就同意政府開放核食進口。

李彥秀指出，不論是開放萊豬或是開放日本核災區食品進口，根本上都與加入CPTPP無關，「日本駐台代表都明確表示：福島食品問題跟CPTPP沒有連結，民進黨政府還要繼續自欺欺人？」

李彥秀認為，若要開放日本核災區食品應先確保配套措施完善，「邊境把關能力與檢驗量能是否真的足夠？如何認證進口產品檢附的輻射檢驗證明與產地證明，我們與日本政府達成認證協議了嗎？以及針對孕婦、孩童等特殊族群是否要比照萊豬禁用？」

除此之外，李彥秀更指出核災區食品附上的輻射檢驗證明，是否會直接標示在產品上，「我呼籲政府除產地外，輻射檢驗證明也應該一併清楚標示於產品包裝上，讓民眾得以安心選擇」。

李彥秀說，對於食安的要求，再嚴格也不為過，尤其輻射的把關非常不容易，政府有絕對的責任把風險降到最低，保障國人的健康。