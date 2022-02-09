高市府與LINE熱點合作，使用LINE熱點（ https：／／lin.ee／Xxfk0UM／czvn ）可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略。（高市府提供）

高市府與LINE熱點合作，使用LINE熱點（ https：／／lin.ee／Xxfk0UM／czvn ）可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略。（高市府提供）

LINE熱點使用教學。（高市府提供）

LINE熱點使用教學。（高市府提供）

2022台灣燈會活動滿檔，屢創話題。活動期間，高市府與LINE熱點合作，使用LINE熱點（ https：／／lin.ee／Xxfk0UM／czvn ）可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略，以及網羅周邊店家優惠資訊，讓民眾放心賞燈，又可以顧荷包。

LINE熱點事業部總監余欣蓬表示，LINE熱點是LINE中的查找服務，民眾來看燈會，隨時打開手機中的LINE，進入LINE熱點就能找到店家優惠，不用額外下載APP，是暢遊高雄必備的在地行動指南。

台灣燈會首度融入智慧科技防疫，高市府指出，LINE除熱點提供深入的策展主題式導覽及優惠資訊外，也支援近700顆LINE Beacon，賞燈民眾只要上台灣燈會官網預約燈會碼，即可在燈會LINE官方帳號（ https：／／bit.ly／3uDcWBR ）中，享有個人化智慧導覽體驗。

高市府提及，與LINE合作並非首次，去年三級警戒期間，由LINE熱點與高市府攜手推出「高雄好家載」，協助計程車司機及餐飲業者度過疫情衝擊，現更協助高市府打造「防疫智慧新燈會」高市府對此表達由衷感謝，也期盼未來雙方持續深化合作。