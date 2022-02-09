國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強日前宣布不連任，交棒給其辦公室主任楊植斗，隨後有各方人士提出不同意見，認為羅智強應挑戰更大的戰場，不過前國民黨立委蔡正元卻有不同想法，認為羅智強就算不選，也應持續深耕台北，更說若到時羅智強公開競爭，他會以「馬系批評者」的身分公開支持羅智強！

羅智強被認為是國民黨強力戰將之一，日前他宣布不連任市議員引起各界關注，許多人開始猜測羅智強的下一步，蔡正元昨（8）日接受資深媒體人羅友志專訪也針對羅智強進行討論。蔡正元指出雖然羅智強是在前總統馬英九底下成名，但卻沒有馬英九與金溥聰小圈圈的壞毛病，認同羅智強是國民黨內的優秀人才。

蔡正元表示，近日有不同聲音建議羅智強選桃園、高雄，但他認為羅智強去高雄市選，會贏的機率等於零！蔡正元指出，韓國瑜在高雄留下的問題遲遲未解決，高雄市民不可能諒解國民黨再派一個人來，若羅智強去高雄就會變成工具人，「我們需要把人才用到這種地步嗎？」

蔡正元指出，政治人物有一定能量，不應隨便消耗體力，就算是有機會選贏的桃園也不該去，「不能把地緣完全當作不考慮的因素」，認為羅智強不應參戰2022，最好的選擇就是立委，而最順理成章的選區就是台北市大安、文山區，因為羅智強已經在這裡選上市議員，到別區去擠別人沒有意義，黨內也不好處理，羅智強應該要深耕台北、深耕大安文山，確保藍營版圖不會再縮小，甚至可以幫助蔣萬安選台北市長。