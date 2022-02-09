人與人相處難免會產生摩擦，有些人天生伶牙俐齒，不管對方再怎麼無理取鬧，都能輕鬆吵贏；也有些人嘴巴比較笨拙，命理網站「星座巫師」就點名雙魚座、天秤座和巨蟹座，這3個星座的人不但嘴笨且心很軟，和別人吵架根本沒有勝算。

1、雙魚座

雙魚座個性感性又溫和，和別人發生爭執時喜歡以和為貴，而不是大吵大鬧、發洩情緒，雖然有時候對方的一句狠話就會讓他感到受傷、憤怒，但就算被踩到「暴怒地雷」，雙魚座也無法狠下心來，害怕自己會傷害到對方，所以寧願用沉默的方式應對。

2、天秤座

天秤座本身就不喜歡吵架，他認為這樣並不能真正解決矛盾和問題，因此總是用平和、大度的態度去面對爭執，儘管偶爾天秤座也有忍無可忍，想要大發脾氣的時候，不過最終理性都會打敗情緒，甘願獨自承受委屈和傷害，並以其他方式去戰勝對方。

3、巨蟹座

巨蟹座完全沒有吵架天分，反而更擅長生悶氣，總是用沉默和冷淡來代替爭吵，始終狠不下心痛罵對方；此外巨蟹座的感情細膩，太過在乎別人的話，就算只是爭吵中的氣話，他也會信以為真並感到受傷，正因為如此，巨蟹座不希望自己也變成同樣的人。