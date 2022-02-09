雲林縣布袋戲傳習中心興建案受到移工來台不順加上建材大漲，工程進行困難，文化部次長蕭宗煌（前排左三）9日現勘協助，雲林縣長張麗善（左二）親自陪同說明。（周麗蘭攝）

因物價飆漲營建廠商擔心不敷成本，雲林縣布袋戲傳習中心興建案流標2次，去年3月終於動土，但又遭遇缺工、建材漲價困境。（周麗蘭攝）

去年3月終於動工的雲林縣布袋戲傳習中心，受移工來台不順及原物料大漲衝擊，工程進度緩步進行，文化部政務次長蕭宗煌今（9日）到雲林關心工程困境，同意追補助1億元預算，並協助溝通勞動部以專案讓移工來台，盼工程在2024年如期完工。

雲林布袋戲傳習中心位於虎尾鎮農博公園，造價9.6億多元，發包期間因物價波棟大，營建廠商唯恐不敷成本無人投標，連續流標7次，直到2020年提高預算才順利決標，文化部補助約4.9億元，縣府配合款由台塑捐資挹注，去年3月終於動工，也是文化部目前補助地方最大的工程案。

該工程動工以來，原物料波動、全國大缺工的衝擊不僅未緩解且加劇，工務處長汪令堯指出，物價指數持續攀升，距離決標日又上漲10％，預算須追加近1億元。

汪令堯說，南部科學園區吸納大量本土勞工，各類移工來台人數有限必須抽籤，建築業缺工雪上加霜，本案去年申請移工31名迄今仍未中籤。

文化部體檢全台各地場館興建案發現相同問題，政務次長蕭宗煌9日帶領相關人員10餘人到雲林關切，雲林縣長張麗善親自帶隊到現勘，盼文化部追加預算1成、協助引進移工，裨益工程順利進行，

張麗善表示，縣府內部已做好配套措施，若能協調勞動部以專案方式讓移工順利來台，雲林縣會預留防疫旅館，使移工如期入境。

蕭宗煌表示理解該工程面臨困境，同意縣府提出的解方。

文化觀光處長陳璧君表示，全台各地公部門工程都遭遇原物料上漲，缺工亦是持續很長一段時間的全面性問題，感謝文化部體察協助。