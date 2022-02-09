18歲滑雪天才少女谷愛凌昨(8)在冬奧女子大跳台項目為自己摘下第一面金牌，人氣、代言費一夕之間水漲船高，中英混血的背景，讓外界更加好奇關於谷愛凌的家庭生活。最近大陸社群平台上瘋傳一位疑似是谷愛凌生父的美國籍男子席尼（Ray Sidney），不少網友紛紛湧進他的臉書帳號向他道賀。然而，消息竟是烏龍一場，席尼趕緊公開澄清自己並不是谷愛凌父親，稱只是曾與谷燕(谷愛凌母親)交往過幾年而已。

谷愛凌昨(8)在女子大跳台項目第三輪，以突破人體極限的最後一跳逆轉，繳出94.50的完美成績。據悉大跳台並不是谷愛凌的強項，著地的當下就連自己都無法置信，竟然能穩穩的做出從沒挑戰過的動作。

谷愛凌擁有中美混血的精緻五官，母親谷燕是北京人、父親為美國白人，網路上對於谷愛凌的父親並無太多資訊，只知道他是畢業於哈佛大學。而此前就一名Google 5號員工席尼（Ray Sidney）將自己臉書大頭照換成與兒時谷愛凌的合照，引發眼尖網友臆測難道就是傳說中的「谷爸爸」。從席尼的臉書上可以看到，他曾就讀哈佛大學(Harvard University)、加利福尼亞大學(University of California Berkeley)以及麻省理工學院(MIT)，更曾在Google擔任軟體工程師，是個名符其實的學霸。

席尼5日先是將大頭照換上自己與小谷愛凌在遊艇上的合照，又再今天(9)換了一張自己一手將小谷愛凌扛在肩上，後頭背景還是一片皚皚白雪。席尼表示，自己曾與谷燕交往過幾年，不過這是在谷愛凌出生之後的事了。認識谷愛凌多年，看到她如願以償摘下勝利，席尼表示心情很激動也替她感到相當驕傲。

席尼更換大頭照的兩則貼文，引發不少網友留言祝賀，更說:「我18歲的時候都不知道在幹嘛?」、「天才神童!根本是滑雪機器…」還有人好奇寫下:「她是你的私生女嗎?」不過對此，席尼也馬上跳出來，友善的跟網友們解釋。