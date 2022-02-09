行政院8日宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，衛福部長陳時中（左起）、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人出席。（行政院提供）

行政院8日宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣，根據民進黨內部民調顯示，支持開放日本福島5縣市食品進口民眾佔58.7％，此外，有53.8％民眾認為開放符合國際標準的福島食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助。這份民調也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

該民調詢問民眾，「整體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」有71.4%民眾認為有幫助、23.4%認為沒有幫助、5.2%無意見。

該民調也詢問民眾，「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」接受、不接受、無意見：69.1％、27.5％、3.4％；「總體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台灣的經濟貿易有沒有幫助？」有、沒有、無意見：53.8％、39.9％、6.3％。

此事也在PTT上引發網友熱議，「不要太不滿」、「這種小事還要民調背書」、「民調敢不敢實名，支持者自己吃」、「去街上隨便抓一個問，你要不要吃」、「千萬別抬頭」、「那你們之前在反什麼？」、「現在塔綠班什麼民調我都信了」、「現在的民進黨就是想幹嘛就幹嘛，然後還可以怪在野黨扯後腿，你說好不好笑」、「乾脆直接在黨部做民調算了」。