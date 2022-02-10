消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數下跌8.1%，扭轉前一周的上揚12%。30年期固定抵押貸款利率為3.83%，較前一周（3.78%）升高。

2.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，美國的通膨可能即將到頂反轉。他並表示聯準會料將在3月首次升息，雖然他認為今年升息3次、每次25個基點是合適的，但他仍傾向於今年升息4次。

3.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，聯準會將不得不比以往更快讓寬鬆政策退場並遏制遠超出目標的通膨，她雖支持在3月升息，但認為或許沒必要在一開始就升息兩碼（50個基點）。

4.由於新冠感染病例和染疫住院人數持續下降，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）宣布該州解除室內戴口罩規定。

5.加拿大反對強制接種新冠疫苗與其他公衛措施的示威抗議活動持續癱瘓美加主要通關，白宮警告這將使兩國貿易受創、加劇供應鏈問題，並危及經濟復甦。

6.美國財政部發售的10年期公債需求強勁，以及投資人觀望周四公布的消費者通膨數據，周三美國10年期指標公債殖利率自27個月高點回落，尾盤報1.929%，盤中一度跌至1.909%。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少475.6萬桶，市場預估為增加150萬桶。汽油庫存減少164.4萬桶，市場預期為增加150萬桶。餾分油庫存減少93萬桶，市場預估為下滑150萬桶。上周庫欣地區的原油庫存減少280.1萬桶。

8.美國原油庫存意外減少，連跌兩天的國際原油價格反彈，周三紐約期油收漲30美分或0.33%，為每桶89.66美元。倫敦布蘭特期油收漲77美分或0.85%，報每桶91.55美元。

9.市場靜待美國通膨數據出爐，以及觀望歐洲央行的貨幣政策立場是否再度轉向鷹派，周三美元偏軟，歐元走強。尾盤ICE美元指數微跌0.103%。歐元上揚0.16%，報1.1432美元。

10.受美元和債息回落激勵，國際金價連漲第4天。周三紐約期金收漲8.7美元或0.5%，為每盎司1836.6美元，創下1月25日以來新高。現貨金尾盤上漲0.5%，報每盎司1834.25美元。現貨銀漲0.5%，報每盎司23.28美元。鉑金漲0.4%，報每盎司1036.02美元。鈀金漲1.7%，報每盎司2286.01美元。