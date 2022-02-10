員警檢視曾男手機內投資群組對話內容，顯然是詐騙集團慣用的詐騙手法。（警方提供）

第四分局分局長許明耀(左一)與大墩所長曾一峯(右二)親自頒發紀念品感謝行員協助阻詐成。（警方提供）

誆投資比特幣險遭詐60萬 銀警聯手及時阻詐

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員黃佳玟、警員楊朝鈞，日前擔服巡邏勤務，接獲彰化六信行員通報，稱有民眾疑似遭詐騙，員警馳赴現場了解。73歲的曾姓老翁見警察上門，主動出示手機畫面，聲稱加入「飆股齊鳴」line群組投資比特幣，先前匯入新台幣25萬元因有獲利，欲再加碼匯入新台幣60萬元，想幫自己多存點養老金。

警方指出，經員警仔細檢視line對話內容，發現詐騙集團不斷發送獲利訊息誘騙老翁，加上線上虛擬帳戶進帳獲利畫面洗腦，老翁對此深信不疑，決定放手一搏大賺一筆；惟因這次金額龐大，且詐騙集團以老翁不諳操作等理由，要求老翁先將款項匯入指定帳戶，此舉引起銀行行員注意，主動通報員警協助處理。

經員警勸說告知虛擬貨幣為常見假投資真詐騙手法，切勿被投資APP表面帳戶上金額矇騙，這一切都是詐騙集團誘騙被害人投資更多金額的誘餌，最終落得血本無歸，老翁這才點頭答應不再匯款。

第四分局分局長許明耀獲悉上情後，親自頒發紀念品予機警熱心的行員，感謝行員及時通報，合力保住老翁的退休老本。

所長曾一峯呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，切勿輕信不明來源的投資管道，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必撥打165反詐騙專線查證，方能保障自身財產安全。

詐騙匯款念頭阻詐