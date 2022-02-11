LeBron: "He hasn't played, is he healthy?"



Chuck: "He got traded, he's healthy now!"



This Harden talk was unreal 😭



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/CkCFayTzwC — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2022

就在詹姆斯與杜蘭特挑選今年全明星賽陣容的最後一輪，剛好僅剩哈登、戈貝爾兩人可選，杜蘭特毫不考慮就選了戈貝爾，還說了一堆選擇戈貝爾的理由，也讓哈登自動進入詹皇隊，詹皇不禁提問，「哈登最近都沒打球，他健康嗎？他會打嗎？如果他不能打，會發生什麼嗎？」

聽到詹姆斯如此提問，身為節目主持人之一的「惡漢」巴克利馬上回答，「哈登被交易了，現在他恢復健康了，相信我，詹姆斯，哈登下場比賽會上場的！」巴克利的這番話，馬上引發詹皇大笑不止，因為他很清楚巴克利在嘲諷哈登最近的缺陣。

至於杜蘭特最後一輪挑選戈貝爾的理由，「我需要一些身材尺寸，還有內線防守，特別是考慮詹姆斯與阿提托康波在這個賽季打出如此出色表現，我需要一些應對他們的球員身材，所以我會選擇戈貝爾。」聽著杜蘭特解釋，詹皇不禁在旁偷笑。

因為詹姆斯很清楚，杜蘭特單純只是因為哈登暗中要求自己趕緊被交易到七六人，所以不爽在全明星賽選秀挑走自己前隊友，才讓哈登變成全部明星球員當中最後一個被選的「苦主」，也不能怪杜蘭特心眼太狹小，事實上哈登確實太沒品了。