34歲的鍾姓通訊行老闆11日上午四肢瘀傷昏厥，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，急救後不治，警方獲報追查發現，陳男是參與行凶者之一，傍晚循線查獲23歲詹姓前老闆等4人，訊後依傷害致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據悉，詹姓主嫌在新北市中和區莒光路經營通訊行，日前將通訊行頂讓給鍾姓男子，雙方疑因此有債務糾紛，鍾男繼續聘用詹嫌之前雇用的陳姓員工，通訊行除手機買賣，也有維修手機等業務。

鍾男昨上午7時許由陳姓員工協助送往亞東醫院，但到院前已無生命跡象，急救後宣告不治，院方發現鍾男四肢瘀青，明顯有毆打痕跡，認為死因不單純通報警方相驗。

中和警分局獲報帶回陳姓員工偵訊，陳男供稱，昨天凌晨2時許前往通訊行，發現鍾姓老闆全身是傷，還協助攙扶他上廁所，但看見老闆尿失禁，才趕緊帶他就醫，還說老闆有生病也有在吃藥。

警方對陳男的說法存疑，經曉以大義3小時後，陳才坦承有參與行凶，因老闆有拿出彈簧刀要攻擊，才會持棍棒回擊，彈簧刀丟在附近水溝，不知道會這麼嚴重。

警方重返現場勘查，發現現場相當完整，未有打鬥跡象，沙發上的棉被沾有血跡，店外地面也有部分血跡，但店內監視器的主機已被帶走。警方昨晚9時許在土城、板橋循線查獲詹姓主嫌、23歲的林姓與潘姓男子及黃姓女子等4人。

警方初步調查，詹姓主嫌、林男、潘男及陳姓員工有動手毆打鍾男，疑因頂讓的債務起衝突。警方指出，死者傷勢多在手、腳等4肢，頭部並無明顯外傷，由於陳男有協助就醫，還幫忙掛號批價，4人訊後移送法辦。